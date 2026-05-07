В Британии начались важные выборы: голосование проходит в Англии, Шотландии и Уэльсе

В Великобритании начались важные майские выборы: миллионы граждан голосуют на местных выборах в Англии, а в Шотландии и Уэльсе выбирают представителей в парламенты.

Об этом пишет Sky News, передает "Европейская правда".

Избирательные участки открылись утром 7 мая и будут работать до 22:00 по местному времени. В Англии выборы проходят в более чем 100 органах местной власти, где на кону стоят более 5 тысяч мандатов.

Голосование проходит во всех 32 районных советах Лондона, а также в десятках районных, окружных и графских советов по всей стране.

В некоторых муниципалитетах также избираются мэры.

Параллельно выборы проходят и в децентрализованных администрациях Великобритании. В Кардиффе избиратели определяют состав парламента Уэльса, а в Эдинбурге – новый состав парламента Шотландии.

Результаты голосования могут существенно повлиять на политический баланс в регионах и стать важным тестом поддержки для ведущих британских партий накануне общенациональных выборов.

Стоит отметить, что для премьер-министра Великобритании Кира Стармера это один из самых сложных политических периодов со времени прихода к власти в июле 2024 года. Рейтинг лидера правительства падает, а СМИ пишут о недовольстве им со стороны государственного аппарата.

Накануне для защиты еврейской общины Лондона полиция привлекла специальную группу в составе 100 дополнительных сотрудников на фоне систематических нападений.

