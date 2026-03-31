Пропозиція органу ЄС виділити 3,6 млн євро на конференц-зал викликала різку критику

Орган ЄС, що представляє місцеві та регіональні органи влади, оприлюднив плани з реконструкції штаб-квартири в Брюсселі, однак у своїх публічних повідомленнях не згадав про запланований новий конференц-зал на 450 місць, вартість якого оцінюється в 3,6 млн євро.

Про це йдеться у публікації Politico, повідомляє "Європейська правда".

Подробиці щодо запропонованого "конференц-центру" для Комітету регіонів, який об’єднує мерів та інших місцевих лідерів, містяться в окремих документах, з якими ознайомилося видання.

Відсутність згадки про центр у внутрішніх документах викликала критику з боку профспілок та співробітників, які стверджують, що це свідчить про відсутність прозорості.

Розмір та особливості центру свідчать про те, що він буде спроєктований як зал для проведення пленарних засідань 329 членів інституції, які відбуваються до шести разів на рік.

Згідно з документами, центр включатиме кабіни для перекладачів, VIP-зони та приміщення для преси. У документах зазначено, що він забезпечить "автономію від будівель Європейського парламенту та Європейської комісії", оскільки пленарні засідання Комітету регіонів наразі проводяться в будівлі парламенту або в будівлі комісії.

Співробітники та профспілки заявляють, що плани не були достатньо прозорими. Представник профспілки працівників ЄС, якому було надано анонімність для вільного висловлювання, назвав проєкт "мегаломанським планом".

Прессекретар Комітету регіонів повідомив, що керівництво підготувало та надало детальну інформацію про центр Комісії з фінансових та адміністративних питань, яка відповідає за адміністративні та бюджетні питання, і обговорило її з комітетом працівників 25 березня.

