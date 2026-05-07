В Брюсселе приостановили план реконструкции конференц-зала стоимостью 3,6 млн евро

Орган ЕС, представляющий местные и региональные органы власти, приостановил реализацию спорного проекта стоимостью 3,6 млн евро, предусматривавшего строительство конференц-зала на 450 мест.

Об этом Politico сообщила глава органа Ката Тютто, пишет "Европейская правда".

Тютто заявила, что это предложение "снято с повестки дня", пока лидеры оценивают его целесообразность.

Политики из Комитета регионов узнали о планах, разработанных администрацией института, только тогда, когда они были представлены на утверждение.

"Сейчас этот вопрос снят с повестки дня, поскольку мы все почувствовали, что нам нужно больше информации", – сказала Тютто.

Она подчеркнула, что профсоюзы будут привлечены к планам реконструкции.

"Учитывая общие финансовые ограничения, мы видим все проблемы, на решение которых у нас не хватает средств", – отметила она.

По словам Тютто, Комитет регионов собирает дополнительную информацию и консультируется с Европейским экономическим и социальным комитетом, который также использует это здание.

Напомним, в феврале полиция Бельгии провела обыски в штаб-квартире Европейской комиссии в Брюсселе в рамках расследования возможных нарушений при продаже недвижимости в 2024 году.

В 2023 году Европарламент решил арендовать в Страсбурге еще одно здание для своих нужд, несмотря на критику со стороны части депутатов, считающих это лишними расходами.