Франция готовит поддержку авиакомпаний из-за роста цен на топливо
Французское правительство готовится оказать финансовую помощь авиакомпаниям, которые пострадали от роста цен на авиатопливо.
Об этом сообщил министр транспорта Филипп Табаро в соцсети Х, пишет "Европейская правда".
Табаро отметил, что правительство и авиакомпании достигли прогресса в вопросе оказания помощи, которая будет включать отсрочку уплаты взносов в фонд социального страхования, продление сроков уплаты налогов и гибкие условия по заправке топливом.
"Авиакомпании сталкиваются с серьезным потрясением. Правительство полностью привержено поддержке их и помощи в преодолении этого сложного периода", – добавил он.
Накануне в правительстве Франции заверили, что отечественная авиационная отрасль не столкнется с дефицитом авиатоплива как минимум в течение мая и июня.
Как известно, война в Иране вызвала опасения относительно работы авиационных компаний в Европе из-за вероятности дефицита топлива, значительные объемы которого поступали с Ближнего Востока.
На этом фоне крупнейший европейский авиационный холдинг, Lufthansa Group, объявил о масштабном сокращении летнего расписания из-за рекордного подорожания авиационного топлива.
