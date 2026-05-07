Франция готовит поддержку авиакомпаний из-за роста цен на топливо

Французское правительство готовится оказать финансовую помощь авиакомпаниям, которые пострадали от роста цен на авиатопливо.

Об этом сообщил министр транспорта Филипп Табаро в соцсети Х, пишет "Европейская правда".

Табаро отметил, что правительство и авиакомпании достигли прогресса в вопросе оказания помощи, которая будет включать отсрочку уплаты взносов в фонд социального страхования, продление сроков уплаты налогов и гибкие условия по заправке топливом.

"Авиакомпании сталкиваются с серьезным потрясением. Правительство полностью привержено поддержке их и помощи в преодолении этого сложного периода", – добавил он.

Накануне в правительстве Франции заверили, что отечественная авиационная отрасль не столкнется с дефицитом авиатоплива как минимум в течение мая и июня.

Как известно, война в Иране вызвала опасения относительно работы авиационных компаний в Европе из-за вероятности дефицита топлива, значительные объемы которого поступали с Ближнего Востока.

На этом фоне крупнейший европейский авиационный холдинг, Lufthansa Group, объявил о масштабном сокращении летнего расписания из-за рекордного подорожания авиационного топлива.

