В Румынии объявляли тревогу из-за возможного падения предметов с неба

В четверг утром Инспекция по чрезвычайным ситуациям румынского уезда Тулча выпустила новое сообщение RO-Alert для северной части уезда о возможности падения предметов из воздушного пространства.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Digi24.

Гражданам рекомендуется сохранять спокойствие и соблюдать меры и указания, присланные властями.

"Сегодня, примерно в 08:40, через систему RO-ALERT было отправлено предупредительное сообщение для северной части уезда Тулча о возможности падения предметов из воздушного пространства. Сообщение имеет целью информирование и предупреждение населения в указанных районах с целью принятия мер защиты и безопасности", – сообщает Инспекция по чрезвычайным ситуациям.

Эта информация появилась после обнаружения в воскресенье, 26 апреля, в уезде Тулча обломков дрона, после чего власти изолировали территорию и начали расследование с целью установления их происхождения.

Фрагменты дрона также были найдены в субботу, 25 апреля, на территории фермы в уезде Тулча, в связи с атаками РФ на Украину вблизи границы с Румынией.