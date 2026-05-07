Еще одного экс-премьера Литвы лишили иммунитета

В четверг Сейм Литвы снял депутатский иммунитет с бывшего премьер-министра и экс-председателя Социал-демократической партии Гинтаутаса Палуцкаса.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

Всего в голосовании по снятию иммунитета Палуцкаса приняли участие 98 из 141 депутата Сейма. 93 депутата проголосовали за снятие иммунитета бывшего премьер-министра.

В зале Сейма Гинтаутасу Палуцкасу, как и другим политикам в такой ситуации, было предоставлено слово. Его выступление было коротким: политик еще раз попросил Сейм снять с него иммунитет и позволить ему участвовать в судебном процессе.

"Я, как и большинство литовцев, люблю считать чужие деньги. Но в ближайшее время, похоже, придется считать свои, и не самому, а вместе с прокурором. Это дело, этот танец, это танго танцуют вдвоем, так что помощь Сейма мне действительно не понадобится. Спасибо, уважаемые коллеги", – коротко обратился к парламентариям Палуцкас.

LRT напоминает, что во вторник генеральный прокурор Нида Грунскене обратилась в Сейм с просьбой предоставить разрешение привлечь к уголовной ответственности депутата Сейма, бывшего премьер-министра и бывшего лидера Социал-демократической партии Гинтаутаса Палуцкаса.

В обращении генерального прокурора к парламенту указано, что запрос был подан после анализа имеющихся данных в ходе предварительного расследования, начатого в прошлом году. Оно проводится в соответствии со статьей 228 Уголовного кодекса о злоупотреблении служебным положением и статьей 189 о незаконном обогащении.

В обращении говорится о том, что депутат Сейма и его жена Илма Палуцке могли незаконно приобрести активы на сумму почти 345 тыс. евро, размещая наличные в банках и используя эти деньги для покупки автомобилей, недвижимости и ценных бумаг. Бывший премьер-министр и его жена могли приобрести это имущество в период с декабря 2010 года до конца 2024 года.

Напомним, Палуцкас в июле 2025 года решил уйти в отставку после того, как правоохранительные органы после журналистских расследований начали два досудебных расследования, связанные с его бизнесом.

В четверг 16 апреля Сейм Литвы поддержал снятие депутатского иммунитета с еще одного экс-премьера Литвы Саулюса Сквернялиса, по его собственному запросу это произошло по упрощенной процедуре.