В Германии самолет совершил экстренную посадку, чтобы избавиться от агрессивного пьяного пассажира

В Германии пьяный пассажир устроил на рейсе из Берлина в Аликанте беспорядки, из-за которых самолет был вынужден совершить аварийную посадку в аэропорту Карлсруэ/Баден-Баден.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

По данным полиции, 43-летний мужчина вел себя агрессивно после взлета и, как утверждается, "неприемлемо" приставал к другим пассажирам. Кроме того, он рвал на борту.

Пилот решил совершить аварийную посадку, чтобы избавиться от этого мужчины. По сообщениям, его вывели из самолета полицейские на взлетно-посадочной полосе. Затем пришлось выгрузить багаж, чтобы достать вещи нарушителя порядка, сообщил представитель полиции.

Самолет оставался на взлетно-посадочной полосе в течение длительного времени, пассажиры ждали внутри. Затем рейс Ryanair смог продолжить свой путь к первоначальному пункту назначения – Аликанте в Испании.

По сообщениям, после инцидента, произошедшего в среду, мужчина будет вынужден ответить за нарушение Закона об авиационной безопасности. Неизвестно, вернулся ли он впоследствии домой или забронировал новый рейс до места отдыха. Расходы, понесенные авиакомпанией из-за изменения маршрута, и то, будет ли мужчина нести за них ответственность, остаются невыясненными.

Недавно генеральный директор авиакомпании Ryanair Майкл О’Лири заявил, что аэропортам следует запретить подавать алкоголь пассажирам перед утренними рейсами, чтобы уменьшить количество пассажиров, нарушающих порядок на борту самолетов.

О'Лири отметил, что его авиакомпания вынуждена менять маршрут в среднем почти одного рейса в день из-за неадекватного поведения на борту, тогда как 10 лет назад таких случаев было лишь один в неделю.

В апреле прошлого года самолету авиакомпании Wizz Air, выполнявшему рейс из Варшавы в испанский Бильбао, пришлось совершить посадку во Франкфурте-на-Майне из-за агрессивного пассажира, который, возможно, находился в состоянии алкогольного опьянения.