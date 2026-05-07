Президент Польщі хоче референдуму щодо "Зеленого курсу" ЄС

Президент Польщі Кароль Навроцький вирішив звернутися до Сенату з пропозицією провести референдум щодо кліматичної політики ЄС.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.

Поляки повинні мати право безпосередньо висловити свою думку щодо наслідків "Зеленого курсу", заявив Кароль Навроцький.

"Питання, яке слід поставити, є простим і чесним. "Чи підтримуєте ви реалізацію кліматичної політики ЄС, яка призвела до зростання вартості життя громадян, цін на енергію та ведення господарської та сільськогосподарської діяльності?" – заявив він.

Президент запевнив, що його ініціатива не є дією проти охорони навколишнього середовища чи членства Польщі в Європейському Союзі. Як він додав, йдеться про право поляків "вирішувати про темпи змін, їхній обсяг та витрати, які вони несуть".

"Це рішення на користь майбутнього, на користь нормального життя, але перш за все це вираз права на вільне і суверенне прийняття рішень щодо власної долі", – підкреслив Навроцький.

Навроцький висловив думку, що згода на запропонований ним референдум буде виявом поваги влади до громадян, а можлива відмова – "рішенням, яке громадяни також оцінять".

Найважливіші принципи організації референдуму в Польщі містяться у статті 125 конституції. Вона, зокрема, встановлює, що таке голосування може проводитися у справах, що мають особливе значення для держави.

"Загальнодержавний референдум має право оголосити Сейм абсолютною більшістю голосів у присутності щонайменше половини встановленої кількості депутатів або Президент Республіки за згодою Сенату, висловленою абсолютною більшістю голосів у присутності щонайменше половини встановленої кількості сенаторів", – йдеться в конституції.

Референдум вважається обов’язковим, якщо в ньому візьме участь понад половина осіб, які мають право голосу. Дійсність такого голосування встановлює Верховний суд.

