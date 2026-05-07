Президент Польши хочет референдума по "Зеленому курсу" ЕС

Президент Польши Кароль Навроцкий решил обратиться в Сенат с предложением провести референдум по климатической политике ЕС.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF24.

Поляки должны иметь право непосредственно выразить свое мнение относительно последствий "Зеленого курса", заявил Кароль Навроцкий.

"Вопрос, который следует поставить, является простым и честным. "Поддерживаете ли вы реализацию климатической политики ЕС, которая привела к росту стоимости жизни граждан, цен на энергию и ведения хозяйственной и сельскохозяйственной деятельности?" – заявил он.

Президент заверил, что его инициатива не является действием против охраны окружающей среды или членства Польши в Европейском Союзе. Как он добавил, речь идет о праве поляков "принимать решения о темпах изменений, их объеме и расходах, которые они несут".

"Это решение в пользу будущего, в пользу нормальной жизни, но прежде всего это выражение права на свободное и суверенное принятие решений относительно собственной судьбы", – подчеркнул Навроцкий.

Навроцкий выразил мнение, что согласие на предложенный им референдум будет проявлением уважения власти к гражданам, а возможный отказ – "решением, которое граждане также оценят".

Важнейшие принципы организации референдума в Польше содержатся в статье 125 конституции. Она, в частности, устанавливает, что такое голосование может проводиться по делам, имеющим особое значение для государства.

"Общегосударственный референдум имеет право объявить Сейм абсолютным большинством голосов в присутствии не менее половины установленного количества депутатов или Президент Республики с согласия Сената, высказанного абсолютным большинством голосов в присутствии не менее половины установленного количества сенаторов", – говорится в конституции.

Референдум считается обязательным, если в нем примут участие более половины лиц, имеющих право голоса. Действительность такого голосования устанавливает Верховный суд.

