Латвийская оппозиция хочет отставки министра обороны из-за нового инцидента с БпЛА

Несколько латвийских оппозиционных партий призывают к отставке министра обороны из-за ситуации с падением "заблудившихся" беспилотников на территории Латвии.

Об этом сообщает LSM, пишет "Европейская правда".

Оппозиционные партии "Латвия на первом месте", "Национальный альянс" и "Объединенный список" заявили, что будут требовать отставки министра обороны Андриса Спрудса после нового инцидента с падением беспилотников на территории Латвии.

По мнению депутатов, эти случаи ставят под сомнение оборонную готовность страны.

Председатель комитета Сейма по национальной безопасности Айнарс Латковскис уклонился от ответа, доверяет ли руководству Минобороны, сказав, что это "сложный вопрос".

Напомним, 7 мая в Латвии зафиксировали новые неизвестные дроны в своем воздушном пространстве, залетевшие с территории России. Пока не подтверждено, это украинские или российские аппараты.

От попадания одного из них повреждены четыре пустые нефтяные резервуары. Место падения второго БпЛА еще не нашли.

Военные объяснили, что беспилотники не стали сбивать, поскольку это создавало чрезмерные риски.

Министерство иностранных дел Латвии вызвало временного поверенного в делах России для вручения ноты протеста из-за падения дронов, акцентируя, что это следствие войны РФ против Украины.