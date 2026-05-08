Франция не будет вывозить своё посольство из Киева, несмотря на угрозы РФ

Франция заявила, что не будет эвакуировать своё посольство, несмотря на недавние угрозы представителей Кремля нанести удары "по центрам принятия решений".

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил пресс-секретарь Министерства Европы и иностранных дел Франции Паскаль Конфаврьо, которого цитирует "Укринформ".

Пресс-секретарь внешнеполитического ведомства также добавил, что Франция осуждает угрозы РФ относительно атак на Киев.

"Что касается призыва эвакуироваться из Киева и эвакуировать иностранные посольства, мы осуждаем безответственные заявления, сделанные Министерством иностранных дел России накануне 9 мая. Угрозы Москвы, в частности в отношении центров принятия решений и иностранных посольств в Украине, являются неприемлемыми и противоречат международным обязательствам России", – сказал пресс-секретарь.

Он подчеркнул, что французское посольство в украинской столице "продолжит работу в обычном режиме".

Париж призвал Москву отказаться от агрессивной риторики и безотлагательно договориться с Украиной о реальном прекращении огня.

Его комментарий касался заявления официального представителя российского МИД Марии Захаровой, которая призвала дипломатов эвакуироваться из Киева накануне российского "ответного удара по центрам принятия решений".

Захарова сообщила, что "если Киев реализует преступные планы в дни празднования Победы, удар будет нанесен, в частности, по центрам принятия решений".

В ответ на заявления Захаровой в Еврокомиссии заявили, что Европейский Союз не изменит своей позиции и присутствия в столице Украины.

Также сообщалось, что Германия не собирается эвакуировать своих дипломатов из Киева, несмотря на угрозы РФ вновь атаковать украинскую столицу.