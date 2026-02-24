Опозиція Словаччини хоче судитися з Фіцо через обмеження електропостачання в Україну

Словацька опозиційна партія SaS має намір подати кримінальні звинувачення в прокуратуру через рішення прем’єра Роберт Фіцо зупинити постачання аварійної електроенергії Україні.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує Dennik N.

Депутат SaS Карол Галек заявив, що словацький прем’єр відкриває новий фронт проти України на боці Владіміра Путіна

За словами голови SaS Браніслава Грьолінга, предметом кримінальних скарг є зловживання повноваженнями публічного посадовця, державна зрада, нелюдяність, терористичний акт, а також порушення обов’язків під час управління чужим майном.

Пресконференцію опозиційна партія провела перед будівлею Генеральної прокуратури.

За словами Галека, через припинення постачання аварійної електроенергії в Україну може статися так, що в лікарні не буде світла під час операцій з пораненими після російського удару.

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив 23 лютого, що доручив зупинити екстрені постачання електроенергії Україні, оскільки постачання російської нафти через нафтопровід "Дружба" не відновилось.

НЕК "Укренерго" стверджує, що припинення аварійного постачання електроенергії зі Словаччини ніяк не вплине на ситуацію в об’єднаній енергосистемі України.