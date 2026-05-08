В парламенте Словакии инициируют резолюцию с осуждением поездки Фицо в Москву

Словацкая партия "Свобода и солидарность" (SAS) готовит проект резолюции парламента с осуждением поездки премьера Роберта Фицо в Москву на 9 мая.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Dennik N.

Партия SAS готовит резолюцию для Национального совета, в которой осуждает поездку Фицо в Москву и его встречу с правителем РФ Владимиром Путиным.

По мнению партии, этот шаг нарушает единую позицию ЕС и НАТО и изолирует Словакию.

"Роберт Фицо в очередной раз предал Словакию. Он решил поехать в Москву, где лично встретится с военным преступником Владимиром Путиным. Эта поездка – это не чествование памяти, а явная поддержка режима, который ведет захватническую войну против Украины и угрожает безопасности всей Европы. Это плевок в лицо нашим союзникам", – заявил глава SAS Бранислав Грёлинг.

В конце февраля SAS подала в прокуратуру заявление о совершении преступления из-за решения премьера Роберта Фицо остановить аварийные поставки электроэнергии Украине.

23 февраля Фицо заявил, что поручил остановить экстренные поставки электроэнергии Украине, поскольку поставки российской нефти через нефтепровод "Дружба" не возобновились.