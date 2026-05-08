Президент і прем’єр Чехії досі не досягли згоди, хто поїде на саміт НАТО

Президент Чехії Петр Павел і прем'єр-міністр Андрей Бабіш на п’ятничній зустрічі в Празькому замку знову не дійшли згоди щодо складу чеської делегації на липневому саміті НАТО в Анкарі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ceske Noviny.

Бабіш як і раніше вважає, що Павел не повинен входити до складу делегації, проте президент планує взяти участь у саміті. Він стверджує, що представлення країни за кордоном є його конституційним повноваженням.

Павел наполягатиме на тому, щоб взяти участь у першій частині саміту, а саме в неформальній вечері глав держав та дебатах щодо європейської та глобальної безпеки. За його словами, Бабіш тоді відвідає офіційну частину разом із міністром закордонних справ Петром Мацінкою та міністром оборони Яроміром Зуною. "Я розглядаю це як поступку уряду. Я точно не вважаю це вторгненням у закриті двері. Такою була конституційна практика дотепер", – сказав президент.

Павел наголосив, що представлення країни за кордоном є, по суті, обов’язком президента, який він мусить виконувати. "Я хочу виконувати його відповідно до конституції, і тому в мене немає іншого вибору, як наполягати на тому, щоб звичаї, які діють тут понад 30 років, продовжували застосовуватися", – сказав він.

За його словами, позов про компетенцію – це не той інструмент, яким він хотів би скористатися. Однак рішення з цього приводу він ухвалить лише в червні, коли уряд остаточно визначить склад делегації.

"Якщо буде вирішено, що це означатиме позбавлення президента можливості виконувати свої конституційні обов’язки, то мені, ймовірно, не залишиться іншого вибору, як розглянути можливість подання конституційного позову. Я мушу захищати президента, щоб він міг здійснювати повноваження, надані йому конституцією", – наголосив Павел.

У минулому саміти НАТО від імені Чехії відвідували як прем'єр-міністри, так і президенти. Павел досі відвідував усі саміти НАТО, що відбулися з моменту його вступу на посаду, а саме у Вільнюсі в 2023 році, у Вашингтоні в 2024 році та минулого року в Гаазі.

Раніше Бабіш назвав нелогічною участь президента Петра Павела у саміті НАТО.

Президент Чехії та уряд сперечаються також щодо політики витрат на оборону. Павел неодноразово критикував запланований обсяг видатків на оборону Чехії, з яким вона може опинитися серед "аутсайдерів" у НАТО.

Детально на цю тему – у статті Чехія проти НАТО. Як уряд Бабіша йде на конфлікт із Трампом через витрати на оборону.