Президент и премьер Чехии до сих пор не договорились, кто поедет на саммит НАТО

Президент Чехии Петр Павел и премьер-министр Андрей Бабиш на пятничной встрече в Пражском граде снова не пришли к согласию относительно состава чешской делегации на июльском саммите НАТО в Анкаре.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ceske Noviny.

Бабиш по-прежнему считает, что Павел не должен входить в состав делегации, однако президент планирует принять участие в саммите. Он утверждает, что представление страны за рубежом входит в его конституционные полномочия.

Павел будет настаивать на том, чтобы принять участие в первой части саммита, а именно в неформальном ужине глав государств и дебатах по европейской и глобальной безопасности. По его словам, Бабиш тогда посетит официальную часть вместе с министром иностранных дел Петром Мацинкой и министром обороны Яромиром Зуной. "Я рассматриваю это как уступку правительства. Я точно не считаю это вторжением в закрытые двери. Такой была конституционная практика до сих пор", – сказал президент.

Павел подчеркнул, что представление страны за рубежом является, по сути, обязанностью президента, которую он должен выполнять. "Я хочу выполнять ее в соответствии с конституцией, и поэтому у меня нет другого выбора, как настаивать на том, чтобы обычаи, которые действуют здесь более 30 лет, продолжали соблюдаться", – сказал он.

По его словам, иск о компетенции – это не тот инструмент, которым он хотел бы воспользоваться. Однако решение по этому поводу он примет только в июне, когда правительство окончательно определит состав делегации.

"Если будет решено, что это будет означать лишение президента возможности выполнять свои конституционные обязанности, то мне, вероятно, не останется другого выбора, кроме как рассмотреть возможность подачи конституционного иска. Я должен защищать президента, чтобы он мог осуществлять полномочия, предоставленные ему конституцией", – подчеркнул Павел.

В прошлом саммиты НАТО от имени Чехии посещали как премьер-министры, так и президенты. Павел до сих пор посещал все саммиты НАТО, состоявшиеся с момента его вступления в должность, а именно в Вильнюсе в 2023 году, в Вашингтоне в 2024 году и в прошлом году в Гааге.

Ранее Бабиш назвал нелогичным участие президента Петра Павела в саммите НАТО.

Президент Чехии и правительство спорят также относительно политики расходов на оборону. Павел неоднократно критиковал запланированный объем расходов на оборону Чехии, с которым она может оказаться среди "аутсайдеров" в НАТО.

