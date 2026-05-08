Кандидат у міністри юстиції Угорщини відмовився від посади через сімейні зв'язки з Мадяром

В Угорщині Мартон Меллетей-Барна зняв свою кандидатуру на посаду міністра юстиції в новому уряді після критики у зв’язку з його родинними зв’язками з майбутнім прем’єр-міністром Петером Мадяром.

Про це він написав у себе у Facebook, повідомляє "Європейська правда".

Юрист, який одружений із сестрою Мадяра, Анною Ілоною Меллетей-Барна, заявив, що знімає свою кандидатуру, щоб не підірвати довіру громадськості до політичного переходу в країні.

"Щоб не допустити навіть найменшої тіні на перехідний процес, я проконсультувався з Петером Мадяром, і ми дійшли висновку, що в інтересах країни та уряду "Тиси" буде краще, якщо цю посаду обійме інший кандидат", – написав він.

Меллетей-Барна переконаний, що його призначення було б "бездоганним з юридичної, політичної, моральної та людської точок зору", але визнав, що його "сімейні та дружні зв’язки з прем’єр-міністром" стали відволікаючим фактором у цей делікатний політичний момент.

Сам Мадяр, коментуючи висування кандидатури свого зятя, заявляв, що професійну компетентність Меллетей-Барни є "беззаперечною", а занепокоєння щодо кумівства є зрозумілими, але їх можна подолати.

Після відмови Меллетей-Барни Мадяр у п’ятницю оголосив, що висунув на посаду міністра юстиції Марту Герог, декана факультету права та політичних наук Університету Сегеда. Юристка є регіональною головою Угорської асоціації адвокатів та членом відділу Угорської академії наук, що спеціалізується на правових питаннях.

Установче засідання нового парламенту Угорщини відбудеться 9 травня, тоді Петер Мадяр стане прем’єр-міністром.

