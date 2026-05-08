Євродепутатка: частину дронів навмисно спрямовують в Латвію, щоб сіяти страх

Поява безпілотників у повітряному просторі Латвії в четвер – не перший подібний випадок у країні і є прямим наслідком агресії Росії.

Про це заявила депутатка Європарламенту Сандра Калніете, відкриваючи в Ризі дискусію "Майбутнє європейської безпеки: перспектива східного флангу", повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Вона зазначила, що раніше в повітряний простір Латвії вже залітали як російські, так і українські дрони. На її думку, такі інциденти триватимуть.

Калніете пояснила, що частина з них є навмисними, щоб перевірити реакцію країн Європейського Союзу та посіяти страх серед населення, однак частина – це нещасні випадки, зокрема через радіоелектронну боротьбу.

На спільному засіданні комітетів Європарламенту вона поставила запитання генеральному секретарю НАТО Марку Рютте про те, що він робитиме під час свого мандата для захисту країн Балтії та східного флангу НАТО від можливої агресії Росії. Рютте, за її словами, наголосив, що необхідно постійно надсилати чіткий сигнал: у разі нападу захищатимуться не лише Збройні сили Латвії, а й весь альянс.

Євродепутатка наголосила, що в НАТО та Євросоюзі немає "другосортних" громадян чи держав. На її думку, важливо розуміти, що колективна оборона дійсно є спільною, і всі держави-члени пов'язані між собою.

Калніете підкреслила необхідність продовжувати зміцнення східного флангу, особливо після регіональних загроз безпеці, а також домагатися від керівництва НАТО конкретних дій і стійких оборонних можливостей.

Нагадаємо, 7 травня у Латвії зафіксували нові невідомі дрони у своєму повітряному просторі, що залетіли з території Росії. Поки не підтверджено, чи це українські чи російські апарати.

Від влучання одного з них пошкоджені чотири порожні нафтові резервуари. Місце падіння другого БпЛА ще не знайшли.

Кілька латвійських опозиційних партій закликали до відставки міністра оборони Андріса Спрудса через інциденти з дронами.

Сам Спрудс заявив, що готовий взяти на себе відповідальність за те, що дрони, які вторглися до Латвії в ніч на четвер, не були безпечно збиті.