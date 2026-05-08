Кандидат в министры юстиции Венгрии отказался от должности из-за семейных связей с Мадьяром

В Венгрии Мартон Меллетей-Барна снял свою кандидатуру на должность министра юстиции в новом правительстве после критики в связи с его родственными связями с будущим премьер-министром Петером Мадьяром.

Об этом он написал у себя в Facebook, сообщает "Европейская правда".

Юрист, который женат на сестре Мадьяра, Анне Илоне Меллетей-Барна, заявил, что снимает свою кандидатуру, чтобы не подорвать доверие общественности к политическому переходу в стране.

"Чтобы не допустить даже малейшей тени на переходный процесс, я проконсультировался с Петером Мадьяром, и мы пришли к выводу, что в интересах страны и правительства "Тисы" будет лучше, если эту должность займет другой кандидат", – написал он.

Меллетей-Барна убежден, что его назначение было бы "безупречным с юридической, политической, моральной и человеческой точек зрения", но признал, что его "семейные и дружеские связи с премьер-министром" стали отвлекающим фактором в этот деликатный политический момент.

Сам Мадьяр, комментируя выдвижение кандидатуры своего зятя, заявлял, что профессиональная компетентность Меллетей-Барны "неоспорима", а беспокойство относительно кумовства понятно, но его можно преодолеть.

После отказа Меллетей-Барны Мадьяр в пятницу объявил, что выдвинул на должность министра юстиции Марту Герог, декана факультета права и политических наук Университета Сегеда. Юрист является региональным председателем Венгерской ассоциации адвокатов и членом отдела Венгерской академии наук, специализирующейся на правовых вопросах.

Учредительное заседание нового парламента Венгрии состоится 9 мая, тогда Петер Мадьяр станет премьер-министром.

Советуем также статью: От "Дружбы" до Орбана: как происходит смена власти в Венгрии и чего стоит ждать Украине.