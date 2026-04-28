Голова Сенату Іспанії закликав Росію повернути викрадених українських дітей

Голова Сенату Іспанії Педро Роллан Охеда провів конференцію, присвячену поверненню українських дітей, викрадених Росією, назвавши примусову депортацію "найогиднішим вчинком" РФ.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомили в іспанському Сенаті.

На захід в Сенаті запросили виступити двох українців, яких вдалося повернути з Росії – Івана Матковського та Івана Саранчу. Хлопці розповіли учасникам конференції про свій досвід примусової депортації росіянами.

Після цих виступів голова Сенату закликав усі країни, "які відстоюють свободу, демократію та міжнародне право, залишатися єдиними та продовжувати підтримувати Україну".

"Якщо Україна не вистоїть, чого не станеться, наслідки можуть бути згубними для наших демократичних систем та майбутнього наступних поколінь", – наголосив Роллан Охеда.

У своєму виступі посадовець закликав до повернення понад 20 000 українських дітей, викрадених Росією.

Як повідомляла "Європейська правда", головна дипломатка ЄС Кая Каллас оголосила, що проведе зустріч Міжнародної коаліції з повернення українських дітей 11 травня у Брюсселі.

Під час зустрічі високого рівня щодо повернення депортованих Росією українських дітей 11 травня в Брюсселі, яку спільно очолять Євросоюз, Україна та Канада, будуть обговорені конкретні кроки з повернення дітей в Україну та притягнення Росії до відповідальності.

Раніше стало відомо, що Європол розшукав близько 45 дітей, яких росіяни насильно вивезли з України, в рамках ініціативи, до якої також долучилися Міжнародний кримінальний суд та експерти з різних країн ЄС і США.