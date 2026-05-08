11 мая ЕС расширит список санкций против России за похищенных украинских детей

В понедельник, 11 мая, Европейский Союз добавит новые фамилии в список санкций против лиц, причастных к похищению или незаконной депортации украинских детей Россией.

Об этом, как передает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя, заявил на условиях анонимности высокопоставленный чиновник ЕС 8 мая.

"У нас уже есть длинный список санкций, которые уже введены против россиян, причастных к депортации украинских детей – и мы добавим в этот список значительное количество новых фамилий", – заявил собеседник "ЕвроПравды".

Введение новых санкций состоится в рамках встречи высокого уровня Международной коалиции за возвращение украинских детей, запланированной в понедельник в Брюсселе на полях Совета ЕС по иностранным делам.

Встреча начнется в 18:00 по Киеву, после завершения заседания Совета ЕС.

Главный дипломат ЕС Кая Каллас и еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос от имени ЕС, вместе с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой и министром иностранных дел Канады Анитой Ананд, станут сопредседателями встречи высокого уровня.

Как сообщала "Европейская правда", во время встречи высокого уровня по возвращению депортированных Россией украинских детей 11 мая в Брюсселе, которую совместно возглавят Евросоюз, Украина и Канада, будут обсуждаться конкретные шаги по возвращению детей в Украину и привлечению России к ответственности.

Накануне председатель Сената Испании Педро Роллан Охеда провел конференцию, посвященную возвращению украинских детей, похищенных Россией, назвав принудительную депортацию "самым отвратительным поступком" РФ.

Ранее стало известно, что Европол разыскал около 45 детей, которых россияне насильно вывезли из Украины, в рамках инициативы, к которой также присоединились Международный уголовный суд и эксперты из разных стран ЕС и США.