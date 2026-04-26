Ультраправа "Альтернатива для Німеччини" досягла рекордного показника в опитуванні

Опитування громадської думки демонструють рекордно високий результат для ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" ("АдН") – 28%.

Про це, як пише "Європейська правда", свідчать результати опитування громадської думки, проведені інститутом Insa, передає Handelsblatt.

28% респондентів віддали перевагу ультраправій партії, що на один відсотковий пункт вище, ніж попереднього тижня. Це також найвищий результат, який Insa коли-небудь фіксував для "АдН".

Блок Християнсько-демократичного союзу та Християнсько-соціального союзу (ХДС/ХСС) канцлера Фрідріха Мерца в новому опитуванні залишається на рівні 24%. Коаліційний партнер ХДС/ХСС, Соціал-демократична партія (СДПН), отримала 14%.

Партія "Зелені" втратила один процентний пункт з минулого тижня, впавши до 12 відсотків, тоді як "Ліві" залишаються на рівні 11%.

Для цього дослідження інститут Insa опитав 1203 особи в період з 20 по 24 квітня.

Минулого тижня результати опитування соціологічного інституту YouGov засвідчили, що "Альтернатива для Німеччини" є найсильнішою партією в країні; за неї готові проголосувати 27% опитаних.

Ще одне опитування показало, що лише 15% німців задоволені федеральним урядом Фрідріха Мерца, що є найгіршим результатом для нинішньої коаліції.

За даними американського інституту дослідження громадської думки Morning Consult, німецький канцлер Фрідріх Мерц став найнепопулярнішим серед лідерів 24 демократичних країн.