Каллас запропонувала подвоїти обсяг фінансування ЄС на оборону Молдови

Новини — П'ятниця, 8 травня 2026, 16:09 — Христина Бондарєва

Глава європейської дипломатії Кая Каллас повідомила у п’ятницю, що запропонувала країнам-членам Євросоюзу подвоїти фінансування Європейського фонду миру (EPF) для Молдови до 120 млн євро на рік.

Про це, як пише "Європейська правда", вона заявила 8 травня, перебуваючи з візитом у Кишиневі.

Каллас відзначила, що за допомогою Європейського фонду миру ЄС вже надав допомогу Молдові на суму 200 млн євро.

"Лише вчора ми стали свідками доставки до Молдови партії життєво необхідного обладнання. Я також запропоную державам-членам подвоїти фінансування (для Молдови) через EPF до 120 млн євро на рік", – сказала Каллас.

Вона підкреслила, що це зробить Молдову найбільшим  за всю історію програми допомоги EPF реципієнтом після України.

Збільшення фінансування потребуватиме схвалення країн-членів ЄС. Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який 9 травня залишить свою посаду, роками блокував спроби виділити кошти на відшкодування в рамках Європейського фонду миру.

Каллас представила збільшення фінансування як частину ширших зусиль, спрямованих на зміцнення Молдови на тлі російського тиску. Вона підкреслила, що Молдова залишається в пастці гібридної війни Росії, вказавши на атаки на енергетичну інфраструктуру та неодноразові вторгнення російських дронів у повітряний простір.

Нагадаємо, лише вранці 8 травня невідомий дрон порушив повітряний простір Молдови, що змусило владу тимчасово закрити повітряний простір над усією країною.

Каллас також сказала, що ЄС хоче пришвидшити переговори про вступ Молдови.

