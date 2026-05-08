Каллас предложила удвоить объем финансирования ЕС на оборону Молдовы

Глава европейской дипломатии Кая Каллас сообщила в пятницу, что предложила странам-членам Евросоюза удвоить финансирование Европейского фонда мира (EPF) для Молдовы до 120 млн евро в год.

Об этом, как пишет "Европейская правда", она заявила 8 мая, находясь с визитом в Кишиневе.

Каллас отметила, что с помощью Европейского фонда мира ЕС уже оказал помощь Молдове на сумму 200 млн евро.

"Только вчера мы стали свидетелями доставки в Молдову партии жизненно необходимого оборудования. Я также предложу государствам-членам удвоить финансирование (для Молдовы) через EPF до 120 млн евро в год", – сказала Каллас.

Она подчеркнула, что это сделает Молдову крупнейшим за всю историю программы помощи EPF реципиентом после Украины.

Увеличение финансирования потребует одобрения стран-членов ЕС. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который 9 мая покинет свой пост, годами блокировал попытки выделить средства на возмещение в рамках Европейского фонда мира.

Каллас представила увеличение финансирования как часть более широких усилий, направленных на укрепление Молдовы на фоне российского давления. Она подчеркнула, что Молдова остается в ловушке гибридной войны России, указав на атаки на энергетическую инфраструктуру и неоднократные вторжения российских дронов в воздушное пространство.

Напомним, только утром 8 мая неизвестный дрон нарушил воздушное пространство Молдовы, что заставило власти временно закрыть воздушное пространство над всей страной.

Каллас также сказала, что ЕС хочет ускорить переговоры о вступлении Молдовы.