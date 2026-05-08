Каллас: ЄС прагне пришвидшити переговори про вступ Молдови

Висока представниця ЄС з питань зовнішньої і безпекової політики Кая Каллас заявила в п’ятницю, що точної дати початку офіційних переговорів щодо вступу Молдови до блоку ще немає, хоча ЄС хоче швидко просуватися в цьому питанні.

"Ми не визначили цю дату, але зрозуміло, що нам потрібно діяти швидко", – сказала Каллас на спільній пресконференції з президенткою Молдови Маєю Санду в Кишиневі, додавши, що зміна урядів у різних країнах відкрила вікно можливостей.

"Ось чому я також вважаю, що нам слід діяти, поки ніхто не виступає проти Молдови, адже ніколи не знаєш, коли до влади прийде уряд, який, можливо, матиме, як ви розумієте, двосторонні проблеми", – зазначила вона.

Каллас зазначив, що Молдова досягла прогресу у просуванні реформ, додавши, що сепаратистський регіон Придністров'я "не стане перешкодою" на шляху Молдови до вступу в блок.

Санду підтвердила, що Молдова має намір підписати договір про вступ до 2028 року.

Президент Литви Гітанас Науседа нещодавно заявив, що він проти розділення України та Молдови на шляху до Європейського Союзу.

Як повідомляла "Європейська правда", ЄС не закрив дискусію про можливість вступу України у 2027 році, хоча наразі немає узгоджених обрисів цього процесу.