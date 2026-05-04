ЗМІ дізналися деталі про нападника, що скоїв наїзд у Лейпцигу

Підозрюваним у смертельному наїзді автомобіля на людей у пішохідній зоні в німецькому Лейпцигу, внаслідок якого двоє людей загинули та 20 осіб отримали поранення, є 33-річний місцевий житель, який вже мав справу з поліцією.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Die Welt.

Правоохоронці повідомили, що підозрюваним є 33-річний чоловік, який проживає в Лейпцигу. Мотив злочину поки що невідомий.

Водночас у поліції не вважають напад політично вмотивованим, а радше розглядають його як злочин "на ґрунті особистих стосунків".

За даними ЗМІ, нападник вже був відомий правоохоронцям, а під час затримання перебував у стані психічного розладу.

Наразі прокуратура розслідує дві справи про вбивство та щонайменше дві справи про замах на вбивство.

За останньою інформацією, через наїзд автомобіля на людей на пішохідній вулиці Гріммайшештрасе у Лейпцигу двоє людей загинули та ще двоє отримали серйозні травми.

Нагадаємо, у німецькому Магдебурзі у 2024 році чоловік в'їхав на автівці в натовп відвідувачів різдвяного ярмарку в центрі міста, внаслідок чого шестеро загинули і понад 200 постраждали.

Судовий процес над нападником, вихідцем з Близького Сходу, почався восени 2025 року.