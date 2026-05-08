Каллас прокоментувала повідомлення про підготовку ЄС до переговорів з Путіним

Глава дипломатії ЄС Кая Каллас прокоментувала повідомлення видання Financial Times про те, що ЄС готується до переговорів з Владіміром Путіним щодо війни в Україні.

Як пише "Європейська правда", про це Каллас сказала 8 травня у Кишиневі, відповідаючи на запитання журналістів.

Каллас зазначила, що мирні переговори, які тривають у цей час, насправді ні до чого не приводять, і додала, що на цьому переговорному треку всі вимоги висуваються до української сторони, а до російської – жодних.

Вона також відзначила, що перш ніж розмовляти з росіянами, країнам ЄС потрібно домовитися, про що саме вони хочуть з ними говорити.

"І саме тому я вже кілька місяців тому запропонувала міністрам закордонних справ перелік речей, які ми хочемо бачити також і від російської сторони. Адже є також запити до Європи, якщо, наприклад, згадати про скасування санкцій", – сказала Каллас.

Вона додала, що вже наприкінці травня це питання обговорять міністри закордонних справ ЄС.

"Що стосується Молдови, я вважаю, що виведення російських військ з Придністров’я також має бути однією з вимог ЄС", – додала Каллас.

Видання FT повідомило, що лідери ЄС готуються до потенційних переговорів з Путіним, оскільки європейські столиці все більше розчаровуються переговорами щодо припинення війни в Україні, які очолює президент США Дональд Трамп.

Раніше Каллас заявила, що європейські країни не повинні благати Росію про переговори щодо завершення війни, а натомість поставити її у таке становище, щоб Москва перейшла до реального діалогу.