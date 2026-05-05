Лейпциг планує переглянути концепцію безпеки в центрі міста після смертельного наїзду

Після смертоносного нападу в центрі Лейпцига місто планує перевірити точку доступу, з якої почалося побоїще на жвавій торговій вулиці в центрі.

Про це повідомив речник міста Маттіас Хасберг, передає "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

Підозрюваний зупинився в понеділок на західному кінці жвавої пішохідної зони, біля кількох стовпчиків. Однак на східному вході на пішохідну вулицю Гріммайшештрасе він, судячи з усього, зміг безперешкодно потрапити в пішохідну зону через Аугустусплатц. У цьому місці немає бар'єрів. Тепер місто має намір переглянути заходи безпеки на вході та "переглянути всю концепцію безпеки для центру міста", сказав речник.

33-річного громадянина Німеччини затримали та арештували поліцейські, коли він ще перебував у своєму автомобілі. В результаті нападу загинули 63-річна жінка та 77-річний чоловік, а ще троє людей отримали серйозні травми.

Точна кількість постраждалих залишається невідомою. "Вчорашній день був дуже важким. Багато людей самостійно покинули місце події та звернулися за медичною допомогою", – повідомив речник прокуратури. Всього, як вважається, від цих подій постраждало близько 80 осіб.

Прокуратура розслідує два випадки вбивства та щонайменше два випадки замаху на вбивство. Очікується, що підозрюваного пізніше у вівторок доставлять до суду. Згідно з поточними висновками, поліція не вважає, що у злочинця були політичні чи релігійні мотиви. Міністр внутрішніх справ Саксонії Армін Шустер ще напередодні ввечері говорив про ймовірного одинокого злочинця. За даними ЗМІ, чоловік нещодавно проходив психіатричне лікування.

Нагадаємо, у Магдебурзі в 2024 році чоловік в'їхав на автівці в натовп відвідувачів різдвяного ярмарку в центрі міста, внаслідок чого шестеро загинули і понад 200 постраждали. Судовий процес над нападником, вихідцем з Близького Сходу, почався восени 2025 року.