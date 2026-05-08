Глава МИД Эстонии: Россия нас не запугает, наше посольство продолжает работу в Киеве

Глава МИД Эстонии Маргус Тсахкна заявил, что его страна не поддастся запугиванию со стороны России, которая пригрозила нанести удар по Киеву в ответ на нарушение якобы "перемирия" 9 мая.

Об этом Тсахкна написал 8 мая в соцсети Х, сообщает "Европейская правда".

Эстонский дипломат отметил, что угрозы России в адрес Киева и использование ею дипломатических каналов для запугивания являются циничной тактикой эскалации, особенно учитывая то, что ей не удалось соблюсти ни одно перемирие, включая те, которые РФ сама предлагала.

"Такие угрозы в отношении гражданской и дипломатической инфраструктуры станут серьезным нарушением международного права. Эстония и наши дипломаты не поддадутся запугиванию. Наше посольство в Киеве продолжает работать под руководством местных властей, а Украина имеет право на полную самооборону", – подчеркнул Цакхна.

Цакхна также заявил, что Владимир Путин боится атак Украины на свой военный парад 9 мая.

В МИД РФ призвали дипломатов эвакуироваться из Киева накануне российского "ответного удара по центрам принятия решений".

В ответ на заявления российского министерства в Еврокомиссии заявили, что Европейский Союз не изменит своей позиции и присутствия в столице Украины.

Также сообщалось, что Германия не собирается эвакуировать своих дипломатов из Киева, несмотря на угрозы РФ вновь атаковать украинскую столицу.