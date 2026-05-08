Глава МЗС Естонії: Путін боїться атак України під час параду 9 травня

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсакхна заявив, що кремлівський правитель Владімір Путін боїться атак України на свій військовий парад 9 травня.

Заяву очільника естонського зовнішньополітичного відомства наводить ERR, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив Тсакхна, це є свідченням того, що Путін слабший, ніж вважає більша частина світу.

"Путін боїться цього параду… Гадаю, вперше за 20 років він боїться атак українських дронів. І саме тому він пропонує це припинення вогню, чи як би ми це не називали. Можливо, вони зможуть його дотримуватися, але в цьому немає жодного стратегічного сенсу. Тож, схоже, він боїться України. І це також досить чіткий сигнал того, що він слабший, ніж вважає більша частина світу", – сказав міністр.

На запитання, чи погоджується Естонія з висновками розвідки однієї з європейських країн про те, що Путін боїться замаху та перевороту, Тсакхна відповів ствердно.

"Це частина повсякденного життя за часів диктатури", – сказав він, зазначивши, що олігархи страждають через санкції та війну.

У цьому контексті глава МЗС Естонії також вказав на відключення інтернету у Москві і Санкт-Петербурзі.

"Звичайні росіяни й так живуть в умовах терору, а тепер вони ще й втрачають можливість виходити в мережу та спілкуватися одне з одним. Тому я вважаю, що ця розвідувальна інформація є досить надійною і що Путін боїться за своє життя", – резюмував він.

Нагадаємо, у Міноборони РФ раніше оголосили, що парад 9 травня в Москві пройде без військової техніки через "поточну ситуацію".

