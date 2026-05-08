В Латвии заявили, что в нефтебазу врезались два дрона, а не один

Латвийская полиция заявила, что в нефтебазу в городе Резекне неподалеку от границы с РФ 7 мая врезались два беспилотника, а не один, как считалось сначала.

Об этом полиция заявила изданию Delfi, сообщает "Европейская правда".

К такому выводу позволили прийти начальные процессуальные действия на месте происшествия и предварительное исследование обломков дронов привлеченными экспертами в сочетании с информацией, имеющейся в распоряжении правоохранителей.

Как уже сообщалось, в связи с инцидентом с дронами 7 мая на нефтехранилище в Резекне в государственной полиции было возбуждено уголовное дело по статье 10 Уголовного кодекса "Преступления против государства".

Полиция призвала граждан, если у них есть материалы, связанные с событием, не распространять их в социальных сетях, а обращаться с ними в Государственную службу безопасности. Все эти материалы анализируются и могут быть полезными для расследования.

Рано утром в четверг 7 мая в воздушное пространство Латвии из России влетело несколько беспилотных летательных аппаратов. Не было подтверждено, были ли это украинские или российские аппараты.

Сообщалось, что по меньшей мере один из дронов упал в Резекне, повредив объект хранения нефтепродуктов. Было повреждено четыре нефтяных резервуара, которые были пустыми.

Глава МИД Андрей Сибига заявил 8 мая, что Украина никогда не направляла никаких дронов в сторону Латвии. Он добавил, что Украина рассматривает возможность направления своих экспертов для оказания непосредственной помощи в укреплении безопасности воздушного пространства стран Балтии на фоне подобных инцидентов.

