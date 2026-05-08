Пентагон начал публиковать рассекреченные документы об НЛО

Пентагон объявил, что приступил к обнародованию правительственных документов об НЛО после того, как президент США Дональд Трамп поручил ведомствам рассекретить их.

Об этом Министерство обороны США сообщило в пятницу в посте в X, пишет "Европейская правда".

Эти документы будут постепенно публиковаться на новом сайте правительства США. Согласно сообщению, эта работа будет осуществляться в сотрудничестве между такими структурами, как Белый дом, НАСА, ФБР, Управление национальной разведки, Министерство энергетики и другими.

"В то время как предыдущие администрации пытались дискредитировать или отговорить американский народ, президент Трамп сосредоточен на обеспечении максимальной прозрачности для общественности, которая в конечном итоге сможет самостоятельно сформировать свое мнение относительно информации, содержащейся в этих документах", – говорится в сообщении.

На сайте уже опубликована первая партия документов, которая включает материалы расследований, показания очевидцев и публичные отчеты о неидентифицированных летающих объектах.

"Министерство обороны действует в тесном сотрудничестве с президентом Трампом, чтобы обеспечить беспрецедентную прозрачность в отношении понимания нашим правительством неидентифицированных аномальных явлений. Эти документы, скрытые за грифом секретности, уже давно дают повод для обоснованных спекуляций – и настало время, чтобы американский народ увидел их собственными глазами", – прокомментировал глава Пентагона Пит Хегсет.

В феврале Трамп объявил в посте в Truth Social, что он даст распоряжение обнародовать эти файлы вскоре после того, как бывший президент Барак Обама высказал в подкасте мнение, что инопланетяне могут существовать на самом деле. Обама уточнил, что говорил о большой вероятности существования жизни в космосе.

Ранее сообщалось, что Пентагон тратил миллионы долларов на изучение НЛО.