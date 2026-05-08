Еврокомиссия утвердила рекомендации для транспортной и туристической отраслей в связи с войной в Иране

Еврокомиссия в пятницу одобрила указания для транспортного и туристического секторов ЕС на фоне перебоев в поставках топлива и закрытия некоторых авиационных и морских маршрутов, связанных с кризисом на Ближнем Востоке.

Об этом журналистам сообщили в пресс-службе комиссии, пишет "Европейская правда".

Эти указания сосредоточены на авиации, в частности на последствиях потенциального дефицита авиационного топлива, если конфликт будет продолжаться. Агентство по безопасности авиации Европейского Союза (EASA) также выпустило информационный бюллетень, чтобы проинформировать участников авиационного и топливного секторов о безопасном использовании в Европе авиационного топлива Jet A (это топливо производится в США).

Как говорится в принятом решении, пассажиры, которых коснулись отмены рейсов, должны продолжать пользоваться своими правами. Они имеют право на возмещение, помощь в аэропорту и компенсацию за отмену рейса в последнюю минуту.

Авиакомпании могут быть освобождены от выплаты финансовой компенсации только в том случае, если докажут, что отмена произошла из-за чрезвычайных обстоятельств, например, местного дефицита топлива. Комиссия считает, что высокие цены на топливо не следует считать чрезвычайным обстоятельством.

Для обеспечения прозрачного формирования цен на авиабилеты регламент об авиационных услугах требует от авиакомпаний указывать окончательную цену билета заранее. Взимание дополнительных сборов задним числом не допускается.

Для туристических пакетов Директива о пакетных путешествиях может разрешать организаторам повышать цену задним числом, если это указано в договоре и только при определенных обстоятельствах.

Чтобы помочь избежать закрытия определенных маршрутов, авиакомпании могут быть освобождены от правила 90% заправки топливом. Это правило предусматривает, что авиакомпании должны заправлять свои самолеты как минимум на 90% необходимого топлива в аэропорту ЕС перед вылетом, если это позволяет выполнить рейс. Цель – уменьшить зависимость от ископаемого топлива за пределами ЕС.

Что касается аэропортовых слотов, авиакомпании могут быть освобождены от обычных обязательств по назначенным слотам на взлет и посадку из-за проблем с поставками топлива в аэропортах.

Сообщалось, что британские авиакомпании получили зеленый свет от правительства на отмену или объединение рейсов для экономии авиационного топлива в летний сезон.

Также писали, что французское правительство готовится оказать финансовую помощь авиакомпаниям, пострадавшим от роста цен на авиатопливо. В то же время во Франции заверили, что отечественная авиационная отрасль не столкнется с дефицитом авиатоплива по крайней мере в течение мая и июня.