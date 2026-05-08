В Нидерландах выделят 100 млн евро на компенсации в связи с запретом фейерверков

В Нидерландах выделят 100 млн евро на выплаты компенсаций бизнесу отрасли в связи с запретом фейерверков на следующих празднованиях Нового года.

Как сообщает NOS, пишет "Европейская правда", об этом объявила госсекретарь по инфраструктуре и управлению водным хозяйством Аннет Бертрам.

Правительство Нидерландов закладывает 90 млн евро на основную сумму компенсаций бизнеса из индустрии фейерверков в связи с потерей доходов в результате запрета запуска фейерверков во время новогодних празднований.

Поскольку окончательная сумма потерянной прибыли еще не посчитана, закладывают также резервные 10 млн.

Основными получателями компенсаций станут импортеры пиротехники – поскольку розничные торговцы только в редких исключениях торгуют исключительно этой продукцией.

Для первых выплаты будут охватывать потерянную прибыль за следующие три года, для розничных торговцев – только за один год.

В самой индустрии ранее заявляли, что их потери составят до 895 млн евро неполученной прибыли.

Палата представителей в прошлом году подавляющим большинством поддержала законопроект за полный запрет фейерверков, после чего решение поддержал и Сенат.

Некоторые наиболее рисковые категории пиротехники в Нидерландах запретили еще с 2020 года. Теперь запрет продажи частным лицам охватит также декоративные фейерверки типа F2 – решение не распространяется только на организации, которым запуск будет разрешен по согласованию с мэрией и с соблюдением ряда условий.

Для использования частными лицами можно будет приобрести только изделия категории F1 – бенгальские огни, хлопушки и мелкие "фонтаны".

Решению предшествовали длительные дискуссии о запрете фейерверков и точечные запреты по решению муниципалитетов, пока в пользу этого в конце концов склонились большинство депутатов.

Одним из факторов стало огромное количество инцидентов во время последних празднований, когда пиротехнику в том числе использовали для нападений на полицию и другие экстренные службы.

В Финляндии в начале 2026 года за считанные дни собрали подписи для общественного законопроекта о запрете фейерверков.

В Германии петиция за запрет фейерверков собрала более 3 миллионов подписей.