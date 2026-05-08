Мелони рассказала о конструктивных переговорах с Рубио

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони заявила после встречи с государственным секретарем США Марко Рубио в Риме в пятницу, что между союзниками, защищающими свои национальные интересы, состоялся откровенный и конструктивный диалог.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство Ansa.

Мелони отметила, что была рада принять государственного секретаря США Марко Рубио.

"Мы провели широкую и конструктивную дискуссию, в ходе которой обсудили многочисленные вопросы, от двусторонних отношений между Италией и США до важных международных проблем, в частности кризиса на Ближнем Востоке, свободы судоходства в Ормузском проливе, стабилизации ситуации в Ливии и мирного процесса в Ливане и Украине", – сказала она.

Мелони добавила, что состоялся откровенный диалог между союзниками, "которые защищают свои национальные интересы, но оба понимают, насколько ценно единство Запада".

Мелони встретилась в пятницу с Рубио на фоне напряженности в отношениях между ее правительством и администрацией президента Дональда Трампа.

Рубио находится в Италии с двухдневным визитом, целью которого является смягчение напряженности в отношениях с Папой Римским после беспрецедентных нападок Трампа на понтифика, а также решение вопроса разочарования Вашингтона в связи с отказом Италии поддержать американо-израильскую войну против Ирана.

В прошлом месяце Италия отказалась разрешить американским самолетам использовать авиабазу Сигонелла на Сицилии для боевых операций, связанных с конфликтом в Иране. Итальянские чиновники заявили, что Вашингтон не обращался к Риму за предварительным разрешением на использование этой базы.

Ранее Трамп предположил, что может сократить численность войск США в Италии.