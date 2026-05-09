СМИ: разведка США оценила роль нового верховного лидера в стратегии Ирана

По оценкам американской разведки, новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи играет ключевую роль в определении военной стратегии наряду с другими иранскими высокопоставленными чиновниками.

Об этом телеканалу CNN сообщили несколько источников, знакомых с разведывательной информацией.

Согласно сообщениям, точные полномочия в рамках ныне расколотого режима остаются неясными, однако Моджтаба Хаменеи, вероятно, участвует в определении подхода Ирана к переговорам с США о прекращении войны.

Хаменеи не появлялся на публике с тех пор, как получил серьезные ранения во время атаки, в результате которой в начале войны погибли его отец и несколько высших военных руководителей страны, что вызвало спекуляции относительно его здоровья и роли в иранской властной структуре.

Моджтаба Хаменеи был объявлен новым верховным лидером Ирана, сменившим своего отца, через несколько дней после удара, в результате которого он получил ранения, но на сегодняшний день разведывательное сообщество США не смогло визуально подтвердить его местонахождение, сообщили источники.

Частично неопределенность связана с тем, что Хаменеи не использует никаких электронных средств связи, а общается только с теми, кто может посетить его лично, или отправляя сообщения через курьера, добавил один из собеседников.

Хаменеи, как и прежде, находится в изоляции, поскольку продолжает проходить лечение от полученных травм, в частности сильных ожогов на одной стороне тела, затронувших лицо, руку, туловище и ногу, отметили источники.

Мазахер Хосейни, глава протокольного отдела в канцелярии верховного лидера Ирана, заявил в пятницу, что Хаменеи выздоравливает после полученных травм и "сейчас находится в полном здравии".

Хосейни сказал, что Хаменеи получил легкие травмы стопы и нижней части спины и что "небольшой осколок попал ему за ухо", но раны заживают.

То, что американские чиновники знают о состоянии Хаменеи, основано на информации, полученной от тех, кто с ним общается, сообщили источники, знакомые с ситуацией.

Хотя оценки американской разведки указывают на то, что Хаменеи участвует в разработке переговорной стратегии Ирана для дипломатического завершения войны, один источник, ознакомленный с последней информацией, сообщил CNN, что есть доказательства того, что он достаточно отдален от процесса принятия решений и доступен лишь эпизодически.

Как следствие, по словам источника, повседневными операциями фактически руководят высокопоставленные чиновники Корпуса стражей Исламской революции вместе со спикером иранского парламента Мохаммадом Багером Галибафом.

"Нет никаких признаков того, что он (Хаменеи. – Ред.) действительно отдает приказы на постоянной основе, но и нет ничего, что доказывало бы, что он этого не делает", – сказал второй источник.

Вопросы о здоровье Хаменеи и его положении в ныне расколотом иранском режиме создают проблему для администрации Дональда Трампа, поскольку официальные лица США продолжают указывать на то, что неясно, кто сейчас обладает полномочиями для ведения реальных переговоров о прекращении конфликта, сообщили источники.

В среду издание Axios сообщило, что Белый дом считает близким согласование с Ираном одностраничного меморандума о взаимопонимании, который должен положить конец конфликту и определить рамки для более детальных переговоров по ядерным вопросам.

В то же время в Иране заявили, что изучают американский меморандум о взаимопонимании и впоследствии передадут свой ответ через пакистанских посредников.

Президент США Дональд Трамп выразил оптимизм относительно заключения соглашения с Ираном.