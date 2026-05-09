Полиция Эстонии перешла на усиленный режим в связи с 9 мая

Полиция Эстонии в субботу, 9 мая, работает в усиленном режиме для обеспечения общественного порядка и напоминает о действующем запрете на проведение собраний, поддерживающих агрессию.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

Как отмечается, под особым контролем правоохранителей находятся Таллинн и регион Ида-Вирумаа.

Префект Идаской префектуры Тарво Крууп подчеркнул, что в Эстонии запрещены любые публичные мероприятия, на которых используется символика страны-агрессора, разжигается ненависть или оправдываются военные преступления.

Согласно действующим правилам, запрещено использование символов Z и V, георгиевских лент, флагов России и Советского Союза, а также флагов так называемых "народных республик".

Под запрет также подпадают военная форма и снаряжение, если они используются для поддержки или оправдания агрессии.

По словам Тарво Круупа, полиция готова быстро реагировать на любые нарушения, чтобы обеспечить безопасность жителей. Усиленные патрули будут следить за порядком в течение всего дня.

Между тем полиция Берлина опубликовала административное постановление, которое ограничивает свободу собраний и доступ к общественным местам в районе трех советских военных мемориалов с 8 мая в 6:00 до 9 мая в 22:00.

В эстонской Нарве, граничащей с Россией, 9 мая планируют разместить на стене местного замка плакат, на котором российский правитель Владимир Путин изображен в образе Адольфа Гитлера.

А власти латвийской столицы Риги обещают не допустить прославления страны-агрессора России 9 мая.

В свою очередь Департамент государственной безопасности Литвы не исключает провокаций на территории страны 9 мая.