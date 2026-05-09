Эрдоган заявляет, что Европа "неполна" без Турции
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что будущая архитектура Европы останется неполной без Турции.
Заявление президента Турции приводит Hürriyet Daily News, сообщает "Европейская правда".
Эрдоган призвал Европейский Союз развивать отношения с Анкарой с перспективой полноправного членства.
В своем послании по случаю Дня Европы 9 мая Эрдоган отметил, что этот день символизирует не только Европейский Союз, но и цель построения общего будущего на континенте, основанного на мире, сотрудничестве и взаимном уважении.
Он сказал, что принципы, на которых 76 лет назад были заложены основы ЕС, подвергаются испытаниям многочисленными кризисами, включая войны, политические вызовы и экономические трудности.
Эти события делают необходимым для ЕС проведение более инклюзивной и объединяющей политики, отметил Эрдоган, подчеркнул турецкий президент.
"Турция, как страна-кандидат в члены Европейского Союза, остается важной и незаменимой частью этого процесса", – сказал он.
По его словам, очевидно, что европейская архитектура, в которой Турция не занимает положенного ей места, будет неполной и будет иметь слабые места в управлении кризисами.
"Как мы уже заявляли ранее, Европейский Союз нуждается в Турции больше, чем Турция нуждается в Союзе, и эта потребность в будущем будет еще больше расти", – подчеркнул президент Турции.
Турция намерена развивать отношения с ЕС на основе полноправного членства, соблюдения обязательств и взаимовыгодного подхода, отметил Эрдоган, добавив, что Анкара ожидает такой же искренней воли от блока.
Эрдоган также выразил надежду, что День Европы будет способствовать миру, стабильности и солидарности в общей географической зоне, поздравив граждан Турции и народы Европы.
Напомним, Турция начала переговоры о членстве в ЕС в 2005 году, однако в 2016 году процесс остановился. Прогресс Турции в евроинтеграции затормозился из-за ряда факторов, в частности из-за опасений по поводу прав человека, демократического управления и нерешенного спора по Кипру, северная часть которого оккупирована турецкими войсками.
Несмотря на это, Турция формально остается кандидатом на членство в ЕС.
По данным СМИ, в НАТО призвали ЕС и Турцию улучшить свои отношения на фоне политики президента США Дональда Трампа в отношении своих союзников и его угроз отменить гарантии безопасности для европейских стран.
В феврале европейский комиссар по вопросам расширения Марта Кос посетила Турцию с целью углубления двусторонних отношений. Она отметила, что страна является важным партнером ЕС, в частности в вопросе завершения войны в Украине.