В Польше подтвердили готовность принять войска США, которые будут выведены из Германии

Польша готова принять дополнительные американские войска после того, как президент США Дональд Трамп намекнул на возможную передислокацию войск из соседней Германии.

Об этом в своем написал министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, сообщает "Европейская правда".

Представители Пентагона заявили, что выводят 5 тысяч военнослужащих из Германии и передислоцируют их в США и на другие позиции за рубежом.

"Польша готова принять дополнительные американские войска с целью укрепления восточного фланга НАТО и обеспечения еще лучшей защиты Европы", – написал польский министр.

По его словам, "польско-американский союз является краеугольным камнем нашей безопасности"

По сообщениям СМИ, вывод войск США, анонсированный Вашингтоном, коснется прежде всего американской механизированной бригады, дислоцированной в Фильзеке в Баварии.

Напомним, министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что его страна ведет переговоры с США о сохранении и расширении американского контингента в Польше.

Подробнее об этом читайте в статье: Наказание для Германии. Почему Трамп выводит войска из Европы и является ли это местью за Иран.