Латвія заборонила в’їзд трьом діячам з РФ, зокрема доньці Лаврова

Латвія додала до чорного списку осіб, яким заборонено в’їзд до країни, трьох громадян Російської Федерації, серед яких, зокрема колишній міністр культури Михаїл Швидкой.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства закордонних справ Латвії, інформує "Європейська правда".

Як зазначено, відповідне рішення ухвалила глава латвійського МЗС Байба Браже на підставі пункту 2 статті 61 Закону про імміграції.

Крім ексміністра Швидкого, до списку небажаних осіб також внесли Анастасію Карнєєву – дочку заступника генерального директора "Ростеху" Ніколая Волобуєва.

Також Латвія заборонила в’їзд доньці глави МЗС РФ Сергєя Лаврова Єкатерині Вінокуровій.

Заборона на в'їзд до Латвії вводиться на невизначений термін, зауважили у зовнішньополітичному відомстві країни.

