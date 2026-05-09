В Вильнюсе 9 мая раздавали туалетную бумагу с портретом Путина

В литовском Вильнюсе 9 мая возле Антакальнского кладбища, куда часть представителей русской общины собралась для празднования Дня Победы, проходит акция протеста, цель которой – выразить неодобрение идеализации советских времен и романтизации периода исторических оккупаций и репрессий.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Мероприятие было организовано международным благотворительным фондом "Старые драконы" совместно с вице-президентом фонда Мартинасом Киселяускасом.

По словам организаторов, в основе исторической памяти должны лежать факты, уважение к жертвам и ответственность перед будущими поколениями.

Как сообщает LRT, возле кладбища также раздавали туалетную бумагу с изображением кремлевского правителя Владимира Путина.

"Это для чистоты Литвы", – заявил мужчина, державший рулон.

Посетители кладбища не захотели брать рулоны и раздраженно реагировали на такие предложения.

Также стало известно, что в Вильнюсе задержали мужчину с георгиевской лентой.

Тем временем в эстонском городе Нарва, граничащем с Россией, в полночь 9 мая на стене Нарвского замка вывесили плакат с изображением окровавленного хозяина Кремля и надписью "Путин – военный преступник".