В Вильнюсе 9 мая раздавали туалетную бумагу с портретом Путина
Суббота, 9 мая 2026, 13:02
В литовском Вильнюсе 9 мая возле Антакальнского кладбища, куда часть представителей русской общины собралась для празднования Дня Победы, проходит акция протеста, цель которой – выразить неодобрение идеализации советских времен и романтизации периода исторических оккупаций и репрессий.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.
Мероприятие было организовано международным благотворительным фондом "Старые драконы" совместно с вице-президентом фонда Мартинасом Киселяускасом.
По словам организаторов, в основе исторической памяти должны лежать факты, уважение к жертвам и ответственность перед будущими поколениями.
Как сообщает LRT, возле кладбища также раздавали туалетную бумагу с изображением кремлевского правителя Владимира Путина.
"Это для чистоты Литвы", – заявил мужчина, державший рулон.
Посетители кладбища не захотели брать рулоны и раздраженно реагировали на такие предложения.
Также стало известно, что в Вильнюсе задержали мужчину с георгиевской лентой.
Тем временем в эстонском городе Нарва, граничащем с Россией, в полночь 9 мая на стене Нарвского замка вывесили плакат с изображением окровавленного хозяина Кремля и надписью "Путин – военный преступник".