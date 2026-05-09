В Польше у границы с РФ обнаружили дрон с надписями на кириллице

В Варминско-Мазурском воеводстве Польши в населенном пункте Осека, расположенном у границы с российской Калининградской областью, обнаружен дрон с надписями на русском языке.

Об этом сообщает Polsat News со ссылкой на данные местной полиции, пишет "Европейская правда".

Дрон обнаружили в поле. Сейчас на месте происшествия работают службы. Место происшествия оцеплено.

"Сообщение об этом мы получили от анонимного свидетеля", – рассказала пресс-секретарь местной полиции Марта Кабелис.

Как сообщает RMF24, на дроне есть надписи кириллицей. Устройство оснащено камерой, и это не тот тип дрона, который можно обычно купить в магазине.

Напомним, 7 мая в Латвии зафиксировали новые неизвестные дроны в своем воздушном пространстве, залетевшие с территории России. Пока не подтверждено, украинские это аппараты или российские.

Военные объяснили, что беспилотникине стали сбивать, поскольку это создавало чрезмерные риски.

