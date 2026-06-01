Торнадо пронесся по одному из регионов Польши: повреждены жилые дома

В результате торнадо в деревне Бальцажовице в Стшелецком повете Опольского воеводства Польши разрушено 18 зданий, 11 из которых – жилые дома.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

Институт метеорологии и водного хозяйства отметил, что торнадо нанес значительный ущерб застройке и деревьям.

В институте подчеркнули, что разрушения, зафиксированные в Опольском регионе, указывают "на влияние сильного вращательного восходящего потока, связанного с грозой".

Państwowa Straż Pożarna

Пожарная служба сообщила, что на территории Бальцажовице было повреждено 18 зданий. 11 из них – жилые дома. Никто не пострадал.

Мэр гмины Уязд Хуберт Ибром заявил, что "картина напоминает постапокалипсис".

"Несколько минут ужаса и героическая борьба добровольцев, профессиональных пожарных, полиции, жителей близлежащих населенных пунктов и представителей различных НПО. Операция по обеспечению безопасности имущества продолжалась до поздней ночи", – сказал он.

Прошлым летом в августе смерч прошел в районе города Гнезно, опрокинув по крайней мере несколько автомобилей.

Из-за смерча в октябре 2025 года недалеко от Парижа погиб один человек.