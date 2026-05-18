Мадяр нагадав президенту Угорщини дату, до якої він може "добровільно" піти у відставку

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр розкритикував інтерв’ю президента Тамаша Шуйока, а також вкотре висловив вимогу щодо його відставки.

Про це він написав у Facebook, передає "Європейська правда".

Мадяр назвав Шуйока "маріонетковим президентом Віктора Орбана" та розкритикував його за інтерв’ю "мафіозному пропагандистському" виданню Index, яке "протягом усієї передвиборчої кампанії брехало угорському народу".

Він заявив, що експрем’єру Орбану був потрібен президент Угорщини, для якого "лояльність до "Фідес" була б пріоритетом, а захист конституційності та національної єдності – на останньому місці".

За словами Мадяра, Шуйок "збрехав" в інтерв’ю про багато речей. Тому він вкотре звернувся до нього із закликом піти у відставку.

"Хоча ви намагалися заперечити у сьогоднішньому пропагандистському інтерв’ю, що 12 квітня мільйони угорців проголосували за зміну режиму, це не змінює реальності. Ви були маріонеткою тієї провальної системи, якій переважна більшість угорців сказала рішуче "ні" і яку зараз відкидають три чверті угорців", – зазначив прем’єр.

Він акцентував, що Шуйок "мусить піти".

"Пане президенте, ви мусите піти! І ви підете. Ви ще можете зробити це добровільно до 31 травня", – додав Мадяр.

Нагадаємо, 13 травня Мадяр заявив, що новий уряд дає час Шуйоку до кінця травня для того, щоб добровільно піти з посади, а в іншому разі допускає його усунення через поправки до основного закону.

Петер Мадяр ще перед виборами заявив, що буде вимагати добровільної відставки президента Тамаша Шуйока, обраного на посаду депутатами Орбана (в Угорщині президента обирають у парламенті).

13 травня президент Угорщини засудив атаку російських дронів на Закарпаття, а очільниця МЗС Угорщини в новому уряді викликала через це російського посла – що стало першим таким випадком за час повномасштабної війни.

У 2025 році Тамаш Шуйок висловив співчуття постраждалим від російського ракетного обстрілу заводу в Мукачеві, але згодом видалив слово "російський" із публікації.