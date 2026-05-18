Президент Угорщини відхилив заклик Мадяра піти у відставку

Президент Угорщини Тамаш Шуйок відхилив вимоги нового прем'єр-міністра Петера Мадяра про відставку до кінця травня.

Про це він заявив в інтерв’ю Index, повідомляє "Європейська правда".

Шуйок зазначив, що має намір виконати свій мандат у рамках чинної конституції.

"Немає жодних правових підстав чи конституційних причин, які б могли обґрунтувати мою відставку. Я присягнув на вірність Основному закону та захисту конституційного ладу, і ця присяга зобов’язує мене як до чинної більшості, так і до меншості, і до всієї політичної нації", – сказав він.

Шуйок наголосив, що лишається вірним своїй присязі, і "доки виконання моїх обов’язків не стане неможливим, я маю намір виконувати покладені на мене обов’язки".

"Присяга – як я вже казав – зобов’язує мене перед усією політичною нацією, а не лише перед більшістю чи меншістю. Це випливає з конституційного статусу президента Угорської Республіки", – резюмував він.

Нагадаємо, 13 травня Мадяр заявив, що новий уряд дає час Шуйоку до кінця травня для того, щоб добровільно піти з посади, а в іншому разі допускає його усунення через поправки до основного закону.

18 травня Мадяр повторив свою вимогу.

Петер Мадяр ще перед виборами заявив, що буде вимагати добровільної відставки президента Тамаша Шуйока, обраного на посаду депутатами Орбана (в Угорщині президента обирають у парламенті).