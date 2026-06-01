Партия Туска лидирует в Польше, ультраправые набирают популярность

Избиратели в Польше по-прежнему оказывают наибольшую поддержку правящей партии "Гражданская платформа" премьера Дональда Туска, в то же время две ультраправые и украинофобные политические силы – "Конфедерация свободы и независимости" и "Конфедерация польской короны" Гжегожа Брауна – укрепили свои позиции.

Как пишет "Европейская правда", об этом свидетельствуют результаты опроса Исследовательского института Pollster для Super Express, передает Polsat News.

По данным исследования, если бы парламентские выборы состоялись в следующее воскресенье, 32,98% респондентов поддержали бы "Гражданскую платформу". Это почти на три процентных пункта меньше, чем в опросе начала мая.

Оппозиционная партия "Право и справедливость" заняла второе место с 26,66% поддержки, что на 0,23 процентного пункта меньше, чем в прошлом опросе. Тройку лидеров замыкает "Конфедерация свободы и независимости", которую поддерживают 13,29% респондентов (рост на 1,55 процентного пункта).

На четвертом месте оказались "Новые левые" с результатом 7,76 процента (рост на 0,58 процентного пункта), а на пятом – украинофобная "Конфедерация польской короны", которая получила 7,03% (в предыдущем опросе ее поддержка составляла 5,54%).

Остальные партии, согласно опросу, не преодолели бы порог в 5%.

Опрос был проведен 28 и 29 мая методом телефонно-компьютерного интервьюирования на выборке из 1057 взрослых поляков. Максимальная погрешность составляет примерно три процента.

В начале мая исследование общественного мнения в Польше показало, что с текущими настроениями избирателей партия действующего премьера Дональда Туска не сможет сформировать правительство после выборов, хотя и будет формальным победителем.

Опрос IBRiS, обнародованный ранее, прогнозировал существенно лучший результат "Левых", с которым эта партия вместе с "Гражданской платформой" могли бы получить минимально необходимое большинство в Сейме.