Президент Литвы: призывы к взаимодействию с Россией игнорируют потребности Европы

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что дискуссии о том, кто будет представлять Европу на возможных мирных переговорах Украины с РФ, не учитывают европейских потребностей безопасности.

Заявление литовского президента приводит LRT, сообщает "Европейская правда".

Науседа отметил, что сейчас нельзя игнорировать тот факт, что "будущее европейской безопасности решается в Украине".

"Но сначала необходимо остановить Россию. Ее нужно сдерживать, а не подхалимничать перед ней. Повторные призывы к взаимодействию с Москвой не отражают потребностей Европы в сфере безопасности", – заявил глава государства в понедельник на весенней сессии Парламентской ассамблеи НАТО в Сейме.

По его словам, "отказ от установления четких условий и создания надежного фактора сдерживания скорее поощрит агрессора, чем сдержит его действия".

Главный дипломат ЕС Кая Каллас подчеркнула, что во время дискуссии по кандидатуре переговорщика ЕС не должен попасть в ловушку России, которая будет продвигать удобного для себя кандидата.

Ранее СМИ сообщали, что в Евросоюзе рассматривают кандидатуры экс-канцлера Германии Ангелы Меркель, бывшего премьера Италии Марио Драги и президента Финляндии Александра Стубба на роль переговорщика от ЕС.