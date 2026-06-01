Появились детали по задержанному Францией танкеру "теневого флота" России

Танкер "теневого флота" России Tagor, задержанный Военно-морскими силами Франции в воскресенье, направлялся из российского Мурманска под флагом Камеруна.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщила Атлантическая морская префектура Франции.

По данным морской префектуры, перехват подсанкционного нефтяного танкера произошел на расстоянии более 400 морских миль (740 километров) к западу от мыса Бретани.

По словам представителя, судно шло под фальшивым флагом Камеруна и направлялось в Лимбе, портовый город на западе этой африканской страны.

"После того как на борт поднялась инспекционная группа, проверка документов подтвердила подозрения относительно неправомерности поднятого флага. Об этом было сообщено прокурору Бреста, который является компетентным органом в рамках морского суда", – сообщил спикер.

Нефтяной танкер, который несколько раз менял флаг, был "практически пустым" во время задержания. Последний раз, когда он посылал сигнал геолокации неделю назад, Tagor находился у берегов Норвегии и шел под флагом Мадагаскара, сообщает сайт MarineTraffic.

На борту танкера находилось 23 члена экипажа, национальность которых не раскрывается.

Сейчас судно сопровождается французским флотом к месту стоянки для продолжения проверок.

Задержание Францией танкера "теневого флота" РФ произошло уже в четвертый раз после захвата судов Deyna и Grinch в марте и январе 2026 года, а также судна Boracay, задержанного в сентябре 2025 года. Три танкера были задержаны, а затем смогли продолжить путь после уплаты штрафов.

8 апреля Франция объявила о намерениях удвоить наказание за нарушения для усиления борьбы с судами российского "теневого флота".

Напомним, в начале мая береговая охрана Швеции задержала подсанкционное судно вблизи побережья Треллеборга.

Также стало известно, что Румыния и Болгария продвигаются по созданию хаба безопасности для контроля перевозок на Черном море, чтобы в том числе выявлять потенциальные маршруты для "теневого флота" России.