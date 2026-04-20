В Англії планують законодавчо заборонити телефони у школах

В Англії на законодавчому рівні хочуть закріпити заборону на використання мобільних телефонів у школах.

Про це заявило Міністерство освіти, передає Sky News, пише "Європейська правда".

Міністерство освіти заявило, що має намір внести поправки до свого законопроєкту "Про добробут дітей та школи", щоб надати цій забороні статусу закону.

Наразі міністерство рекомендує школам заборонити використання цих пристроїв, але директори шкіл можуть ігнорувати цю рекомендацію, якщо вони з нею не згодні.

"Ми завжди чітко заявляли, що мобільним телефонам немає місця в школах, і більшість шкіл вже забороняє їх використання. Ця поправка надає чинності існуючим рекомендаціям, надаючи юридичну силу тому, що школи вже роблять на практиці", – заявив представник Міносвіти.

У квітні минулого року писали, що у Франції збираються посилити заборону на використання мобільних телефонів учнями середньої школи, внаслідок чого школярам віком від 11 до 15 років заборонять мати при собі телефони протягом всього навчального дня.

Також схоже рішення ухвалила й Швеція.