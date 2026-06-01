В Латвии вступил в силу запрет на мобильные телефоны в школах для учеников до 9-го класса

С 1 июня в Латвии вступают в силу поправки к закону об образовании, которые запрещают использование мобильных телефонов в школах с 1-го по 9-й класс включительно, если учитель не разрешил их использование в учебном процессе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Фактически изменения будут введены в действие через три месяца, поскольку сегодня у школьников начались летние каникулы.

До сих пор запрет на телефоны в латвийских школах действовал для учащихся до 6-го класса.

Председатель комиссии по вопросам образования, культуры и науки, которая отвечает за продвижение законопроекта в Сейме, Агита Зариня-Стуре считает, что эти изменения дают четкий сигнал учредителям учебных заведений по ограничению бесцельного использования мобильных телефонов в школах.

"Исследования показывают, что даже в выключенном состоянии наличие личного мобильного телефона может негативно сказаться на когнитивных способностях человека, а также повысить риск цифрового эмоционального насилия. Поэтому важно, чтобы ограничение распространялось на всех детей в начальной школе, чтобы они могли лучше сосредоточиться на учебе во время уроков", – пояснила Зариня-Стуре.

Сообщалось, что в Англии на законодательном уровне хотят закрепить запрет на использование мобильных телефонов в школах.

А с 1 сентября в Польше запретят мобильные телефоны в школе детям до 16 лет.