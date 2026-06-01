Еврокомиссар об отсталой оборонной промышленности ЕС: это искушает Путина

Еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс призвал страны-члены НАТО проявить инициативу в дискуссиях о будущем европейской оборонной структуры, развивать оборонную промышленность и обеспечить дальнейшую поддержку Украине, ведущей войну против РФ.

Заявление представителя Еврокомиссии приводит LRT, сообщает "Европейская правда".

Кубилюс напомнил, что США также призывают европейцев "взять на себя основную ответственность за нашу собственную коллективную оборону".

"Россия, как и раньше, производит больше, чем ЕС. Это опасно, это соблазняет Путина. Национальные парламенты Европы должны спрашивать наши правительства: "Почему наша промышленность не растет?", несмотря на то, что расходы в этой сфере увеличиваются. С 2022 года Украина в 50 раз увеличила объемы производства оборонной продукции до 50 млрд евро… А у нас нет единого рынка оборонной продукции в Европе, нет конкуренции, инноваций и развития промышленности", – подчеркнул он.

По его словам, борьба за общий рынок оборонной продукции в ЕС – "это также борьба за возможность иметь современные оборонные доктрины на национальном уровне".

Кубилюс также подчеркнул важность обеспечения еще большей поддержки Украине, чтобы таким образом заставить Россию сесть за стол переговоров.

Кроме того, добавил еврокомиссар, необходимо интегрировать Вооруженные силы Украины в европейскую оборонную структуру.

Напомним, в марте Кубилюс заявил, что ЕС нуждается в общей армии из-за сокращения военного присутствия США на европейском континенте.

Сообщалось также, что Европейская комиссия запустила новую платформу для испытаний BraveTechEU, призванную поддержать Украину и стимулировать военные инновации.